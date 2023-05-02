Dünya fakirleşiyor, onlar zenginleşiyor! O banka kârını üçe katladı

HSBC Holdings ilk çeyrekte vergi öncesi kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artırarak 4,2 milyar dolardan 12,9 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 8,64 milyar dolar kâr bekliyorlardı.

İlk çeyrekte net kâr da 2,76 milyar dolardan 10,33 milyar dolara çıktı.

Net faiz gelirindeki güçlü artışın etkisiyle ilk çeyrekte gelirler yüzde 64 artarak 12,3 milyar dolardan 20,17 milyar dolara çıktı. Net faiz geliri 8,96 milyar dolar oldu.

HSBC ayrıca 2019 yılından bu yana ilk kes çeyrek dönem için temettü ödeyeceğini duyurdu. Hisse başına 0,19 dolar temettü verecek.

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