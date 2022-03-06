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Spor Dünya Etnospor Konfederasyonu 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahiplerine takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 14:28:00 - 2022-03-06 14:33:37
Dünya Etnospor Konfederasyonu 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonun (DEK) organize ettiği 5. Etnospor Forumunun ardından Geleneksel Spor Ödülleri töreni düzenlendi.

4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Törene, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çeşitli ülkelerden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Törende, İspanyalı akademisyen Prof. Dr. Pere Levega Burgues, Arjantinli sporcu Bautista Risso ve Senegalli Sporcu Nigor Niakh ödüllerini aldılar. TRT Spor Yıldız, Ziraat Bankası ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti Kuşak Güreşi Federasyonu ise ödül alan kurumlar oldu.

Ödüller sahiplerine, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan tarafından verildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu açılımı nedir?

Etnospor kelimesi etnik ve spor kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Etnik spor, belli bir bölgeye ait geleneksel ve yöresel sporlara verilen ortak addır.

Etnospor nedir hangi sporlardan oluşmaktadır?

Aba Güreşi, Pato, Ssierum, Tent Pegging, Aşık Oyunları, Yabusame, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu etnosporlara örnek verilebilecek oyun ve sporlardandır.

Etnospor etkinlikleri nedir?

Etnospor, geleneksel kültürlerin korunduğu etnik kimliklere ait çok sayıda ögeyi bünyesinde bulunduran spor aktiviteleridir. ... Etnospor, yüz yıllardır uygulanan spor dallarına verilen genel bir addır. Bu kapsamda toplumların sahip oldukları spor geleneklerinden uzaklaşmaması için etkinlikler düzenlenir.

 

 

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