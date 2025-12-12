Dünya Esporu 2026’da İstanbul’a geliyor

Dünya esporunun en güçlü organizasyonlarından biri olan PUBG MOBILE Global Championship’in, 2026 Aralık ayında İstanbul’da düzenleneceği açıklandı. Daha önce Dubai, Jakarta, Londra ve Tayland gibi küresel merkezlerde gerçekleştirilen organizasyonun bu kez Türkiye’de yapılacak olmasıyla, 40’tan fazla ülkeden oyuncunun İstanbul’da buluşması ve turizmde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Dünyanın en prestijli mobil espor turnuvası PUBG MOBILE Global Championship (PMGC), 2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek. PUBG MOBILE Global Championship 2026’nın Türkiye’de düzenleneceği Tayland’daki dünya finalinde açıklandı. Daha önce 2023 yılında PMGC’ye ev sahipliği yapan İstanbul, Mobil oyun dünyasının zirvesi olarak kabul edilen dev şampiyonada dünyanın dört köşesinden en iyi takımları bir kez daha bir araya getirecek.



Bu yıl Tayland’da büyük ilgiyle takip edilen PMGC 2025’de yapılan yapılan duyuruyla birlikte, Türkiye 2026’da küresel espor sahnesinin kalbi haline geliyor. Etkinliğin Türkiye’de yapılacak olması hem ülkenin gelişen espor ekosistemi hem de genç oyuncu topluluğu açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin teknoloji altyapısı, genç nüfusu ve dijital oyun kültüründeki dinamizmi sayesinde İstanbul, büyük şampiyonaya ev sahipliği yapacak.

“Aralık ayında Avrupanın espor başkenti bir kez daha İstanbul olacak”

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, duyurunun Tayland’daki PMGC sahnesinde yapılmasının sembolik önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“PMGC 2026’nın Türkiye’de düzenlenecek olması, yalnızca yeni bir final değil; Türkiye’nin küresel espor kültüründeki yerini perçinleyen tarihi bir adım. İstanbul’un bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması, Türkiye’nin artık küresel espor ekosisteminde sadece oyuncu gücüyle değil, organizasyon kabiliyeti, teknoloji altyapısı ve genç nüfusuyla da stratejik bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Bugün milyonlarca gencin hayatında espor artık sadece bir oyun değil, bir kariyer alanı ve bir ekonomi.

2026’da dünyanın dört bir yanından en iyi takımlar İstanbul’da olacak. Milyonlarca izleyici Türkiye’yi takip edecek. Bu hem gençlerimiz için büyük bir ilham kaynağı olacak hem de ülkemizin dijital dönüşüm ve espor turizmi açısından çok güçlü bir vitrin oluşturacak. Biz bu yolculuğun heyecanını şimdiden çok net hissediyoruz.”

Türkiye, son yıllarda düzenlenen PUBG MOBILE Super League (PMSL) ve Avrupa Şampiyonası etkinlikleriyle hem oyuncu hem de organizasyon düzeyinde bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline geldi. 2026’da PMGC’nin İstanbul’da yapılacak olması, bu yükselişin en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.

PMGC 2026’da Türkiye’yi temsil edecek takımlar, önümüzdeki yıl yapılacak bölgesel lig ve elemeler sonucunda belirlenecek. Dünya çapında milyonlarca izleyicinin takip edeceği şampiyona, Türkiye’nin oyun ve espor turizmine de önemli katkı sağlayacak.