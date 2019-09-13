Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 69 kiloda Necat Ekinci, ikinci tura yükseldi



ANKARA (AA) - Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Necat Ekinci, 69 kiloda 2. tura yükseldi. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonada 69 kiloda ringe çıkan Necat, Iraklı rakibi Karrar Aal-Ezirej'i mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Şampiyonada yarın ikinci tur maçları yapılacak. Milli takımda ilk turu maç yapmadan geçen 52 kiloda Batuhan Çiftçi ile 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 75 kiloda Serhat Güler ringe çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.