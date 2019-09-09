Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Milli sporculardan 75 kiloda Serhat Güler, rakibini yenip bir üst tura yükseldi



ANKARA (AA) - Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların ilk gününde milli sporcu Serhat Güler ringe çıktı. Şampiyonada 75 kiloda mücadele eden Serhat Güler, ilk maçında Hollandalı rakibi Max Petrus van der Pas'ı mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



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