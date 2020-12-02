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Gündem Dünya Engelliler Günü ne zaman?
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Dünya Engelliler Günü ne zaman?

Her yıl düzenli olarak Aralık ayında yaşanan Dünya Engelliler Günü bu yıl ne zaman olacağı merak edilenler arasında yer aldı. Dünya Engelliler Günü hangi güne denk geliyor? Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için amaçlanan bu özel günün tarihi ne zaman? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:26:00 -
Dünya Engelliler Günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde oluşturulan ‘Dünya Engelliler Günü’ yoğun ilgi gördü. Bu anlamlı ve özel günün farkına varmayı ve herkese fark ettirmeyi amaçlayan vatandaşlar, Dünya Engelliler Günü’nün ne zaman olacağını merak ediyor. İşte detaylar…

Dünya Engelliler Günü ne zaman?

Dünya Engelliler Günü, her yıl düzenli olarak 3 Aralık'ta yaşanmaktadır. Bu özel günde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amaçlanıyor.

Engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda engellilerin sorunlarına değinmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak belirlenmiştir.

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