Dünya ekonomisinde petrol tehdidi! Global kriz yakın mı?

Ham petrolün varil fiyatının 100 doları aşma ihtimali, fiyat artışlarıyla mücadele eden Fed ve birçok Merkez Bankası için endişe verici bir gelişme olabilir.

Bu hafta G-20 finans bakanlarının sanal toplantısında da yüksek enflasyon öncelikli konu olacak.

Petrol ihraç eden ülkeler bu artıştan faydalansa da yükseliş, şirketlerin ve tüketicilerin faturalarını artıracak. Bloomberg Economics’in 'Shok modeli'ne göre 2021'in sonunda 70 dolar civarında olan enflasyonun bu ay sonunda 100 dolara tırmanması, ABD ve Avrupa'da enflasyonu ikinci yarıda yaklaşık 0.5 puan artırabilir.

JP Morgan ve Deutsche Bank'tan uyarı

JPMorgan Chase ham petrolde 150 dolara yükselişin küresel ekonomiyi neredeyse durma noktasına getireceğini belitti.

Eski Fed yetkilisi ve Deutsche Bank Ekonomisti Peter Hooper petroldeki yükselişle küresel büyümede önemli bir yavaşlamanın 'yüksek olasılık' olduğunu belirtti.

Goldman Sachs Group üçüncü çeyrekte petrolün 100 dolara yükseleceğini, fiyatlardaki yüzde 50'lik artışın enflasyonda ortalama 60 baz puan artış anlamına geleceğini, bu durumdan en çok gelişen piyasaların etkileneceğini belirtti. IMF bu yıl için gelişmiş ekonomilerin enflasyon beklentisini yüzde 2.3'ten yüzde 3.9'a, gelişen ülkeler içinse yüzde 5.9'a yükseltmişti.

Moody's: Büyümeyi düşürecek

HSBC ekonomistleri Janet Henry ve James Pomeroy geçen haftaki bir raporda "Enflasyon uzun yılların en yüksek seviyelerinde seyrederken ve enflasyon görünümü belirsizken küresel ekonomide en son arzu edilen şey petrode yükseliş, ancak bu da kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Moody's Kıdemli Ekonomisti Mark Zandi petrolde her 10 dolarlık artışın bir yıl sonra ekonomik büyümede 10 baz puan düşüş anlamına geleceğini belirtti.

Oxford Economics'ten Priyanka Kishore ise fiyatlarda sürekli yükselişin mali politikası sıkılaşan bazı ülkelerde resesyon benzeri koşullara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1.3 artışla 95,74 dolarda seyrediyor.