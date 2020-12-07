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Dünya Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi 2021'de Davos yerine Singapur'da düzenlenecek
Dünya

Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi 2021'de Davos yerine Singapur'da düzenlenecek

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi’nin 2021 yılında Singapur’da düzenleneceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:21:00 -
Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi 2021'de Davos yerine Singapur'da düzenlenecek

Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) yapılan açıklamada, Davos'ta yapılması planlanan zirvenin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılında Singapur'da yapılmasına karar verildiği belirtildi. Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, "2021 yıllık toplantısı, iş dünyası, hükümet ve sivil toplum liderlerinin küresel salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze buluşacağı bir yer olacak" dedi. "Kamu-özel ortaklıklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır."

Korona virüs salgınıyla mücadelede başarılı olan Singapur'da, pandeminin başlangıcından bu yana toplam 58 bin 260 vaka kaydedildi, 29 kişi hayatını kaybetti.

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