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Siyaset Dünya diplomasisi bir araya gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
Siyaset

Dünya diplomasisi bir araya gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Yeniakit Publisher
2024-02-29 21:22:00 - 2024-02-29 21:33:03
Dünya diplomasisi bir araya gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Antalya'ya gitti.

Antalya Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumunun bu sene üçüncüsü düzenleniyor.

148 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katılacak

Antalya Diplomasi Forumunda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

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