Dünya diken üstünde! Rusya kara operasyonu başlattı! Siviller bölgeden tahliye ediliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin önderliğindeki Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki Harkov bölgesine operasyon başlattığını duyurdu.

'RUSYA HARKOV'DA YENİ BİR SALDIRI BAŞLATTI'

Rus ordusunun sabah saatlerinde Harkov bölgesine yeni saldırı başlatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "(Saldırıyla ilgili) Tüm açıklamaların kesinlikle doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Rusya bu yönde (Harkov bölgesi) yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı." dedi.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu yönde yoğun çatışmalar sürüyor." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalı komutanların bu bölgede olası bir saldırı durumunda hazırlıklı olduklarını belirtti.

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EK BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Ukrayna Savuma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Harkov bölgesindeki son durumla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Rus ordusunun, Harkov'a saldırılarının geri püskürtüldüğü ve bölgenin savunmasını güçlendirmek için yedek birliklerin gönderildiği ifade edildi.

SİVİLLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLİYOR

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov bölgesi sınırlarında yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rus kuvvetlerinin, bu sabah Harkov bölgesinin kuzey kısmına doğru yeni saldırı başlattığını kaydeden Sinegubov, Ukrayna ordusunun söz konusu saldırılara karşılık verdiğini aktardı.

Sinegubov, aynı zamanda bölgede sivillerin tahliyesinin sürdüğünü de ifade etti.

Kaynak: AA