Dünya diken üstünde! O bölge de karışabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, hafta başında yaptığı açıklamada ülkesinin Kuzey Kore ile “her an kazara bir çatışmanın yaşanabileceği son derece tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi. Lee, Pyongyang’ın Seul’ün defalarca yaptığı diyalog çağrılarını reddettiğini vurguladı.

Yonhap’ın aktardığına göre Lee, krizin temel nedeninin “Kuzey Kore’nin tüm temas girişimlerini kesmesi ve hiçbir iletişim kanalını kabul etmemesi” olduğunu belirtti.

PYONGYANG SINIR BOYUNCA DİKENLİ TELİ ARTIRIYOR

Kuzey Kore’nin son haftalarda askeri sınır boyunca üç kat dikenli tel örgü inşa ettiği görülüyor. Uzmanlara göre bu hamle, iki Kore arasındaki fiili bariyeri Soğuk Savaş’tan bu yana görülmemiş bir sertliğe taşıyor.

Lee, 1950–53 Kore Savaşı’ndan bu yana bu ölçekte bir bariyer inşasının emredilmediğini söyledi.

LEE’NİN UZLAŞMACI POLİTİKASI KARŞILIK BULMUYOR

Haziran ayında göreve gelen Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile hiçbir ön koşul olmaksızın görüşmeyi teklif etmiş, ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen bir dizi iyi niyet adımı atmıştı.

Ancak Pyongyang, bu teklifleri sert ifadelerle reddetti. Kim Jong-un'un kız kardeşi ve rejimin üst düzey yetkilisi Kim Yo-jong, ağustos ayında Lee’nin diyalog çağrısını “bayağı ve aldatıcı bir saçmalık” sözleriyle kınamıştı.

Lee, G20 ziyareti sırasında Türkiye’ye giderken uçakta yaptığı açıklamada, “İlişkiler çok düşmanca ve çatışmacı hale geldi. En temel düzeyde bile güven yok” dedi.

“TÜM BAĞLANTI HATLARI KESİLDİ”

Lee, Kuzey Kore’nin tüm iletişim kanallarını kapattığını hatırlatarak, “Artık kazara bir çatışmanın ne zaman çıkacağını bilemeyeceğimiz bir noktadayız. Bu çok tehlikeli bir durum,” ifadelerini kullandı.

SEUL: “SINIRDAKİ GERİLİMİ ÖNLEMEK İÇİN ASKERİ GÖRÜŞELİM”

Güney Kore, 17 Kasım’da Kuzey’e askeri sınır hattının netleştirilmesi ve ani çatışmaların önlenmesi için görüşme teklif etti. Bu teklif, yaklaşık yedi yıldır yapılmayan ilk askeri diyalog çağrısı oldu.

Pyongyang’dan yanıt gelmedi.

NÜKLEER DENİZALTI PLANLARI PYONGYANG’I ÖFKELENDİRDİ

Gerilimi artıran başlıca unsurlardan biri de ABD'nin Güney Kore’ye nükleer tahrikli denizaltı inşasında destek verme kararı. Kuzey Kore, bu anlaşmayı “nükleer domino etkisi yaratacak bir provokasyon” olarak nitelendiriyor.

Pyongyang ayrıca ABD–Güney Kore ortak tatbikatlarını “nükleer savaş provası” olarak tanımlayarak sert tepki veriyor. Haritada fiilen sıcak nokta haline gelen Kore Yarımadası'nda bu yıl Kuzey Kore askerleri tarafından 10’dan fazla sınır ihlali gerçekleştirildi. Bazılarında Güney Kore birlikleri uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

LEE: “UZUN VADELİ ÇABA ŞART, TATBİKATLAR SINIRLANABİLİR”

Lee, barışın uzun vadeli bir süreç olacağını ancak sağlam bir barış düzeni kurulursa Güney Kore ile ABD’nin ortak tatbikatlarını “sınırlamasının veya tamamen kaldırmasının daha iyi olabileceğini” dile getirdi.

Seul yönetimi, tüm olumsuzluklara rağmen Kuzey ile diyalog kanallarını yeniden açmaya “her zaman hazır olduğunu” vurgulamayı sürdürüyor.

Kaynak: nationalsecurityjournal.org