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Ekonomi Dünya devleri İstanbul Havalimanı'na indi
Ekonomi

Dünya devleri İstanbul Havalimanı'na indi

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan dünyanın en büyük yolcu ve kargo uçağı, aynı kareye girdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 01:52:00 -

Dünyanın en büyük yolcu uçağı ve dünyanın en büyük kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'nda aynı zamanda ağırlandı.

Dünyada uçabilir durumda sadece bir adet bulunan Antonov AN225 kargo uçağı ve dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak bilinen Airbus A380, ilk kez İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kargo uçağı AAN-225 Myria, Kazakistan'dan havalanarak 6 saat 15 dakika süren uçuşun ardından İstanbul'a iniş yaparken, Airbus A380 ise 1 Ekim’de ise İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Avusturya'ya havalandı

İnişin ardından belirlenen yere park edilen 84 metre uzunluğundaki devasa kargo uçağına yakıt ikmali yapıldı.

PCR testi taşıyan uçak, ikmalin ardından Avusturya'ya yeniden havalandı.

Kargo uçağının ilk görevi

İlk uçuşunu 21 Aralık 1988’de gerçekleştiren uçak, ilk olarak uzay mekiği taşımak amacıyla üretildi.

Dünya genelinde birçok uçağın devasa büyüklükteki kargolarını taşımak için hizmet vermeye başladı.

32 tekerlekten oluşuyor

250 tona kadar yük taşıyabilen uçak, maksimum 640 ton ile havalanabilirken, kanat açıklığının 88 metre olduğu biliniyor.

32 adet tekerlekten oluşan dünyanın en büyük kargo uçağından aktif olarak sadece bir tane bulunuyor.

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