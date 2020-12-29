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Spor Dünya devleri ile aynı listede! İşte o Türk takımı
Spor

Dünya devleri ile aynı listede! İşte o Türk takımı

Son haftalarda aldığı başarı sonuçlar ile dikkat çeken Beşiktaş, 2020 yılının en çok puan toplayan takımları arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:28:00 -
Dünya devleri ile aynı listede! İşte o Türk takımı

2021 yılına girmeye sayılı günler kala, 2020 senesinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu. Beşiktaş, Türkiye'de 1. olurken, Avrupa'da ise 6. sırada yer aldı.

2020 yılını Sivasspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi.

Siyah-beyazlılar, takvim yılı boyunca toplanan puanlar hesaplandığında dünya devleriyle yarışıyor.

2020 senesinde toplam 60 puan toplayan Kartal, 5 büyük lig dikkate alındığında bu alanda 6. sırada yer aldı.

2020 yılında en çok puan toplayan takımlar:

Real Madrid (82)
Bayern Münih (79)
Milan (79)
Liverpool (76)
Porto (69)
Beşiktaş (60)
PSG (56)

 

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