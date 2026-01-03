  • İSTANBUL
Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama
Dünya

Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Latin Amerika’nın sıcak noktası Venezuela ile ABD arasındaki ipler, 2026 yılının ilk günlerinde kopma noktasına geldi.

Karakas yönetimi, Washington’ı ülkenin stratejik noktalarına yönelik doğrudan saldırılar düzenlemekle suçlayarak uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Yapılan resmi açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde bulunan hem askeri kışlaların hem de kritik sivil altyapı tesislerinin hedef alındığı iddia edildi. Venezuela hükümet yetkilileri, bu saldırıların ülkenin egemenliğine ve huzuruna yönelik "açık bir terör eylemi" olduğunu savunurken, ellerinde somut kanıtlar olduğunu ileri sürdü.

Ayrıntılar eklenecek...

