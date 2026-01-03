Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Karakas yönetimi, Washington’ı ülkenin stratejik noktalarına yönelik doğrudan saldırılar düzenlemekle suçlayarak uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Yapılan resmi açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde bulunan hem askeri kışlaların hem de kritik sivil altyapı tesislerinin hedef alındığı iddia edildi. Venezuela hükümet yetkilileri, bu saldırıların ülkenin egemenliğine ve huzuruna yönelik "açık bir terör eylemi" olduğunu savunurken, ellerinde somut kanıtlar olduğunu ileri sürdü.

Ayrıntılar eklenecek...