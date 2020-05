Dünya deviyle her alanda işbirliği

Akit Ekonomi

Japonya’nın Türkiye’yle 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapacağı tahmin ediliyor. Bu anlaşmayı enerji yatırımlarının takip edeceği öngörülüyor. Zira Japon Enechange ve Looop şirketlerinin kurdukları ortak fon üzerinden Denizli’deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık Yatırım Yapılacak. Yatırımın Değeri 9 Yılda 100 Milyon Doları Bulacak.

Her sene 150 milyar dolar dış yatırım yapan Japonya’nın Başbakanı Shinzo Abe’nin Başakşehir’deki şehir hastanesinin açılışında dile getirdiği, “Çeşitli alanlarda Türkiye’yle işbirliği yapmak isteriz” mesajı da ilerisi için umutları arttırıyor.

Yeni projeler gelecek

Abe’nin Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin atlatılması, hayatın normale dönmesinin ardından iki ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtmesi de önümüzdeki süreçte dev projelerin ve yatırımların hayata geçirileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Dev projelere imza atıldı

Japon firmalarca Türkiye’de çok önemli projelere imza atıldı. Bu projelerden bazıları şöyle:

l Ishikawajima-Harima Heavy Ind. Co. Ltd. tarafından 1971’de yapımına başlanan Haliç Köprüsü 34 ayda tamamlandı. Uzunluğu 995 metre köprünün genişliği 32 metre, deniz yüzeyinden yüksekliği 22 metre.

l Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. 125 milyon dolar karşılığında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü planlanan tarihte inşa etti. İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren köprü, 1988’de açıldı.

Şehirler birbirlerine bağlandı

l 1 Temmuz 2016’da hizmete alınan ve İstanbul’u 3.5 saatte İzmir’e bağlayan Osmangazi Köprüsü Tokyo merkezli IHI firmasının eseri. 39 ayda yapılan köprü, 252 metre kule yüksekliğine, 35.93 metre genişliğine, bin 550 metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzunluğa sahip.

l Halkalı’yı Gebze’yle birleştiren 76 kilometrelik Marmaray’da da Japon TAISEI firmasının mührü var. Tren hattı ihracatçıya da Avrupa yolunu açtı. Marmaray’la karayoluna göre yüzde 30 indirimli yük taşımak mümkün.

Son örnek Başakşehir’de

l Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Rönesans Holding ile Japon yatırım Sojits tarafından inşa edildi. Yatırım tutarı 203.75 milyar Japon Yeni olarak açıklanan hastanede 10 bin çalışan istihdam edilecek. Depreme dayanıklı olan ve 8 kuleden oluşan sağlık kampüsünde yerli tıbbi ekipmanlar kullanılacak.

Hükümetlerin yanı sıra iki ülkenin önde gelen şirketleri arasında da anlaşmalar yapılıyor. Endüstriyel mutfak ekipmanları firması Hoshizaki Corporation, geçtiğimiz aylarda Öztiryakiler’e yüzde 28.6 oranında ortak oldu. Japon ünlü varlık yönetim şirketi KONDEX ise 6.5 milyon lira yatırımla kripto para birimi KOIN Türkiye’yi devreye aldı.