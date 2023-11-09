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Dünya Dünya devine İsrail protestosu!
Dünya

Dünya devine İsrail protestosu!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 22:58:00 - 2023-11-09 23:00:56
Dünya devine İsrail protestosu!

ABD'li yatırım firması BlackRock'un New York'taki genel merkezi, firmanın "İsrail'e destek verdiği" gerekçesiyle bir grup aktivist tarafından kısa süreliğine işgal edildi.

Filistin destekçisi göstericiler, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın Manhattan'daki genel merkezindeki protestolarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden görüntü paylaştı.

Paylaşıma göre, merkezin giriş salonu Filistin destekçisi göstericiler tarafından basıldı, İsrail'e destek verdiği iddia edilen firma yöneticileri kısa süreliğine protesto edildi.

"BlackRock saklanamazsın" şeklinde slogan atan Amerikalı aktivistler, genel merkezin lobisinde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında bir ayda hayatını kaybeden 4 binden fazla Filistinli çocuğun adının yazılı olduğu pankart açtı.

Ölen çocukların ismi metrelerce alanı kapladı

Ölen çocukların isimlerinin 3 sütun halinde yazılı olduğu rulo şeklindeki pankartın, açıldığında BlackRock lobisindeki metrelerce alanı kapladığı görüldü.

Grup, ayrıca paylaşımda, Filistin halkının eşit şartlarda hayat yaşamak istediğini ve "insanları bombalayarak bu duygunun yok edilemeyeceği"ni vurguladı.
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