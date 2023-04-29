Dünya devinden Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yatırım! Açıyoruz diyerek duyurdular

25 ülkede 300 otel ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Barcelo Group, Türkiye'deki faaliyetlerini artırıyor.

Bloomberg HT yayına katılan Barcelo Group Başkanı Simon Pedro Barcelo sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye yatırımları hakkında bilgi verdi.

Barcelo Group olarak bir aile şirketi olduklarını dile getiren Barcelo, "Büyükbabam Mallarco'da başlatmıştı ve şu anda en büyük aktivitelerimizden bir tanesi hotel grubumuz. Bu yılın sonunda 300 hotelimiz olacak Dünya çapında. 55 bin oda kapasitemiz var, 25 farklı Ülkede faaliyetlerimiz var ve toplamda 30 binden fazla kişiyle çalışıyoruz" dedi.

Kapadokya'da yerel ortakla 30 milyon euroluk yatırımla 200 odalı otel açacağız

Türkiye'de 25 yılı doldurduklarını dile getiren Barcelo, İstanbul'da 2 hotel ve Ankara'da bir otel olduğunu söyledi. "Bu yıl için planımızda yeni bir hotelimizi Kapadokya'da açmak var. Önümüzdeki kısa ve orta vadede Türkiye'de toplam 20 hotel yatırımı planlıyoruz" diyen Barcelo, Türkiye'de daha da büyümek istediklerini dile getirerek, "Yatırımlarımıza devam edeceğiz şu ana kadar toplamda 50 milyon eurodan fazla yatırım yaptık. Ve burada Ülkenizde daha fazla fırsatları değerlendirmek isteriz. Umuyoruz ki bu yılın sonunda Kapadokya'da faaliyete geçeceğiz. 30 milyon euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz 200 odalı ve farklı restoranları olan. Ve oradaki yerel yatırımcımız yatırımın çoğunu üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda bir tur şirketi olduklarını da anlatan Barcelo, 2019'da İspanya'dan 150 bin kişi geldiğini, 2020'de 300 bin kişiye yükseldiğini söyledi.

Kendilerine ait olan Avoris tur şirketinin ile İspanya ve Portekiz'deki en büyük tur şirketi olduğunu söyleyen Barcelo, "Bin 500'den daha fazla tur ajansımız var. Küçük bir havayolu şirketimiz de var, İspanyolları Karayiplere, Dominik Cumhuriyetine, Meksika'ya, Küba'ya ve Orta Amerika'ya gönderiyoruz" dedi.

Grubun 2023 bütçesinin 5,6 milyar euroya ulaşmak olduğunu ifade eden Barcelo, söz konusu bütçenin 1,9 milyar eurosunun bunun hoteller bölümünden geldiğini de sözlerine ekledi.

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