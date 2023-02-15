Dünya devinden: 5Gbps hızındaki internet servisini başlatıyor! Planı hedefe koydular, Google duyurdu

Dünya genelinde internet hızı artık farklı boyutlara taşınıyor. Yıllar geçtikçe internet hızları da katlanarak ilerliyor. Google Fiber şirketi de önümüzdeki dönemde yüksek hızlı internet servisini belli başlı bölgelerde başlatmaya hazırlanıyor.

Google Fiber, simetrik yükleme ve indirme hızı sunuyor

Google, geçtiğimiz yıl ekim ayında başladıkları 5Gbps internet planını sunmaya başlıyor. Hizmet kapsamında yüksek hızlı internet ilk olarak ABD’de dört şehirde sunulacak. Aylık 125 dolarlık abonelik ücretine sahip olan internet servisinin kapsamının yıl sonunda doğru genişlemesi bekleniyor.

Google Fiber tarafından sunulan yeni 5Gbps hızındaki internet servisi ABD’nin Kansas, West Des Moines ve Utah şehirlerinde kullanılmaya başlanmış durumda. Simetrik yükleme ve indirme hızları sunan internet servisinin kurulumu geliştirilmiş özel bir internet bağlantı kutusu, bir WiFi 6 yönlendirici ve iki adet ağ genişletici ile yapılıyor.

5 Gb/sn çoğu ev için aşırı olsa da, minimum gecikmeye ihtiyaç duyan veya sık sık büyük dosyalar aktaran profesyoneller veya oyuncular için kullanışlı olabilir. Örneğin, 2 Gb/sn’de yaklaşık 10 dakika süren 150 GB’lık bir dosyanın indirilmesi, 5 Gb/sn’de ideal koşullar altında yalnızca 4 dakika sürecektir.

Google, simetrik yükleme özelliği ile birlikte internet yarışında bir adım öne çıkma hedefinde. Diğer yandan şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu 8Gbps internet seçeneği için de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Google’ın 8Gbps servisi de yine simetrik yüklemeleri destekleyecek.

shiftdelete-net'e göre: Google’ın hız konusunda en büyük rakibi konumunda olan Comcast şirketi ise hâli hazırda 6Gbps hızında internet sunuyor. Ancak bu servis simetrik indirme ve yükleme hızı sunmadığı gibi 300 dolarlık fiyatıyla da Google Fiber’in oldukça üzerinde.

Teknoloji ilerledikçe internet de gelişmeye devam ediyor. Umarız yakın zamanda bu internet hızlarını ülkemizde de görebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.