Dünya devi zorda! Çalışanlar zorunlu izne çıkarılcak
ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini açıkladı.
ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini bildirdi.
Hava yolu şirketi, muhtemel zorunlu izne çıkarma uygulamasına ilişkin 25 bin çalışanına mesaj gönderdi.
Mesajda, Kovid-19 vakalarındaki artış ve bazı eyaletlerde kısıtlamaların tekrar uygulanmaya başlanmasıyla havacılık sektöründeki talebin yeniden yavaşladığı aktarıldı.
Mesajda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceği belirtildi. Söz konusu uyarı mesajının gönderildiği American Airlines çalışanlarının arasında 2 bin 500 pilot, 9 bin 950 uçuş personeli ve 3 bin 200 teknik çalışanın olduğu kaydedildi.
ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines da geçen hafta Kovid-19 salgınının sektörü olumsuz etkilemesi nedeniyle 36 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini duyurmuştu.