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Teknoloji Dünya devi TOGG'a rakip olmak için Türkiye'ye geliyor
Teknoloji

Dünya devi TOGG'a rakip olmak için Türkiye'ye geliyor

Elon Musk, değerli kağıt bedelinde büyük kayıp yaşanan Tesla'yı Türkiye'ye getirmekte kararlı. Daha önce 10 ilde şarj istasyonu kurmaya karar veren Elon Musk, işçi alımına da başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:50:00 -
Dünya devi TOGG'a rakip olmak için Türkiye'ye geliyor

SpaceX, TESLA ve Twitter gibi milyar dolarlık yatırımları bulunan dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Türkiye'ye açılmakta kararlı. Elektrikli otomobil sektörünün zirvesinde yer alan Tesla, TOGG'a rakip olmak için kolları sıvadı.

Şarj istasyonları belirlendi

Daha önce dünyanın farklı yerlerinde girişimlerde bulunan Musk, Türkiye'nin 10 iline şarj istasyonu kurma niyetini TESLA'nın resmi sitesinden paylaşmıştı.

Musk'ın bahsettiği şehirler arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya vardı.

Yatırım planı İsviçre'de manşet oldu

Ancak Güney Afrikalı girişimci, şarj istasyonlarıyla kısıtlı kalmamakta kararlı. İsviçre'de yayın yapan NAU adlı haber portalı, Musk'ın Türkiye'ye kapsamlı bir yatırım yapacağını gündeme getirdi.

Kasım 2021'de New York'taki NASDAQ borsasında 400 doları yoklayan Tesla, Ocak 2023 itibariyle 120 doların altına düşmüştü.

Haberde Türkiye'deki enflasyon oranının düşüşü göz önünde bulundurularak halkın refah payının arttığı, üstelik nüfus yoğunluğunun önemli bir etken olduğu belirtildi.

TOGG'a "büyük" saygı duyuyorlar

Şirketin Türkiye'deki ofisini Beşiktaş'ta açmaya karar kılan Tesla yetkilileri, 7 farklı pozisyon için alım yapmaya başlamıştı. Firmanın işçi alımları devam
ederken, TOGG hakkındaki görüşleri yeniden gündeme geldi.

Tesla'nın mühendisi Ramazan Zaybak, TOGG'un tanıtımından bir hayli etkilenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu videoda gördüğünüz her şey kesinlikle 'son teknoloji' otomotiv endüstrisi standartlarını karşılamaktadır. Benim bakış açıma göre, bu araba üretim kalitesi açısından birçok kişiyi şaşırtacak. TOGG’un yaptıklarına büyük saygı duyuyorum."

 

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