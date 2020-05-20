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Ekonomi

Dünya devi Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz otomotiv ve havacılık firması Rolls Royce, koronavirüs salgını sonrası 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:38:00 - 2020-05-20 12:40:01
Dünya devi Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

Yeni tip koronavirüs salgını havacılık sektöründe yıllarca sürebilecek bir daralmaya neden oldu. Financial Times’ta yer alan habere göre lüks otomobilleriyle bilinen aynı zamanda uçak motoru üreticisi de olan Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak.

CEO Warren East, bazı fabrikaları kapatabileceklerini bildirdi. Warren East, BBC’ye verdiği demeçte, işten çıkarmaların fabrikaların kapanmasına yol açıp açmayacağı sorusuna, “Bir operasyonu belirli seviyenin altına indirdiğinde, artık ekonomik olmayan bir duruma gelir, o nedenle fabrika kapatmalar mümkün” cevabını verdi.

Ancak East, “Sendikalar ile danışmalarda bulunmazı gerekli, özellikle işten çıkarmaların nerelerde yapılacağı konusunda” ifadelerini de kullandı.

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