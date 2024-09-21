Dünya devi markadan iflas başvurusu: Meşhur sokak lezzetleri restoranı iflas etti! Ekmek kapısı kapandı

En şiddetli ekonomik krizlerin patlak verdiği ve iflas haberlerinin ardı arkasının kesilmediği ABD’de bir marka daha kepenk indirdi. Özellikle K Pop’un etkisiyle popüler bir hale gelen ve milyonlarca kişinin kapısında sıra beklediği Hawkers Asian Street Food iflas etti.

15 ŞUBE AÇIK KALIYOR

wtsp.com’un haberine göre Merkezi Florida’da bulunan restoran zinciri borç alacaklıları nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptığını açıkladı. Hawkers iflas başvurusu kapsamında çalışırken şirket, St. Petersburg'un Edge Bölgesi'ndeki popüler Central Avenue şubesi de dahil olmak üzere 15 şubenin tamamının açık kalacağını söyledi.

BÜYÜMEK İÇİN KREDİ KULLANMIŞLARDI

Şirket, bir basın bülteninde, 2023'ün başlarında Hawkers'ın, Hawkers markasını "Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen bir isim haline getirmek" için bir borç sermayesi anlaşması yapmak üzere bir kredi kuruluşuyla anlaştığını açıkladı.

ŞİRKETİ ELE GEÇİRME İDDİASI

Ancak Hawkers'ın sahipleri, son iki ayda, borç verenin amacının şirketin "kontrolünü ele geçirmek" olduğu açıkça ortaya çıktığını iddia ediyor. Açıklamada, Hawkers'ın ortaklığa girdiğinden beri borç verene hiçbir ödemeyi aksatmadığı belirtildi.

Hawkers, 11. Bölüm iflası başvurusunda bulunarak, hizmette herhangi bir kesinti olmadan normal şekilde faaliyet gösterebileceğini ve sahiplerinin şirket kontrolünü "Hawkers ve özverili ekibi için gelişen ve başarılı bir geleceği güvence altına alacak şekilde" "yeniden istikrara kavuşturmasıyla" satıcı ödemelerine devam edebileceğini belirtti.

Açıklamada, "Hawkers Asian Street Food'un hedefleri açık ve istikrarlı olmaya devam ediyor: Her aşamada misafir deneyimini korumak, ekip üyelerinin ve paydaşlarının güvenliğini ve refahını önceliklendirmek ve markayı sürdürülebilir ve saygın bir şekilde büyütmeye devam etmek" ifadeleri yer aldı.

Şirket, kredi vereniyle "olumlu" bir sonuca ulaşılabileceğini umduğunu söyledi. Ve devam eden iflas başvurusuna rağmen, sahipleri şirketin geleceğinin "parlak" olduğuna ve Hawkers'ın "önümüzdeki on yıllar boyunca" misafirlere açık olacağına inanıyor.