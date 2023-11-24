Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

Siber güvenlik şirketi “Surfshark” tarafından yapılan bir araştırma, Google arama motorundan 2013 ila 2022 arasında en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan 150 ülke içinde Türkiye’nin 4. sırada yer aldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Google’dan bu tarihler arasında 355 bin kez içerek kaldırma talebinde bulunuldu.

Türkiye’de hükümet kurumları ve mahkemeler, bu süre boyunca 18 bin 900 kez talepte bulunarak 90 bin 400 içeriğin kaldırılması istedi.En fazla talepte bulunanlar sıralamasında Rusya (215 bin), Günel Kore (27 bin), Hindistan (20 bin), Türkiye (18 bin 900), Brezilya (12 bin), ABD (11 bin) ile ilk 6 içinde yer aldı.

Rusya’nın içerik kaldırma başvuruları tüm ülkelerin içerik kaldırma taleplerinin yüzde 85’ini oluşturdu. Türkiye’nin içerik kaldırma talepleri araştırmaya söz konusu olan 150 ülkenin başvurularının yüzde 5’ine denk geliyor.

Türkiye’nin öne sürdüğü başlıca gerekçeler hangileri?

Araştırmaya göre Türk devleti kurumları en fazla hakaret (yüzde 40,1) gerekesiyle içerik kaldırma talebinde bulundu.

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Bunun gizlilik ve güvenlik (yüzde 18,2) ve müstehcenlik-çıplaklık (yüzde 13,7) gerekçeleri izledi.

En fazla 7 bin 700 kez Youtube üzerinden içeriğin kaldırılması istenirken, 3 bin 900 kez web aramasının ve 3 bin 700 kez blogger kullanıcılarının içeriğinin kaldırılmasını için talep yapıldı.

Türkiye’den en fazla mahkeme kararları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden içerik kaldırılması talepleri gerçekleşti.