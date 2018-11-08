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Dünya devi banka açıkladı! 'Dolar düşecek'

Rabobank'tan sonra Credit Suisse de doların düşmeye devam edeceğini açıkladı. Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach, dolar/TL'nin 2018 yılının sonuna doğru 5.10 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:42
Dünya devi banka açıkladı! 'Dolar düşecek'

Credit Suisse'e göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin 2018 sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor.

Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece Aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi spreadlerinin normalleşmesini işaret etti.

Mevorach, “Dolar/TL 'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü.” dedi.

Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm -ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 – 5.15 seviyesine gelebilir.

(BLOOMBERG)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:42
  1. Credit Suisse
  2. Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach
  3. Dolar
  4. Türk Lirası
  5. Dolar düşecek mi
  6. kritik açıklama
  7. ABD
  8. Türkiye

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1611 dk önce
    DOLAR 10 TL OLACAK DİYE 6,5- 7 TL DEN DOLAR ALAN AMERİKAN.. ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜR.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ16 dk önce
    YABANCI BANKALAR DOLAR ARTCAK DEDİGİNİZDE HEMEN DIŞ GUÇLER.MUDAHELE EDİYORLAR.BU KURULUŞLARIN SÖZLERİNE İTİBAR ETMEYİN DERSİNİZ. AMA YİNE O YABANCI BANKAR DOLAR DUŞECEK DİYİNCE HABER YAPIYOR VE BU ADAMLARIN SÖZLERİNE İTİBAR EDİYORSUNUZ..
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