Dünya devi Arda için öyle bir teklifle geliyor ki... Yok böyle bir şey!

Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler için Dortmund ve Arsenal devreye girdi. Genç oyuncuyla ilgili temaslarını hızlandıran Avrupa devleri, Fenerbahçe'ye bu durumu iletti. Özellikle Manchester City ile şampiyonluk yolunda çekişen Arsenal'ın Arda'yı çok istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yaşadığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. Dünya futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Arda'ya şimdi de Arsenal ve Dortmund talip oldu.

Arsenal ve Dortmund yetkilileri, Arda Güler için ilgilendiklerini sarı-lacivertli kulübe iletti. Önümüzdeki sezon için kiralama konusunda adımlar atması beklenen dev takımların planı ortaya çıktı.

SATIN ALIP KİRALAMA FORMÜLÜ

Arsenal'ın Arda Güler hakkında planı belli oldu. İngiliz devi, Arda'yı bonservisiyle kadrosuna katıp 1.5 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasına müsaade edecek. Böylece genç oyuncunun gelişim süreci boyunca ilk 11'de oynaması sağlanacak.

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