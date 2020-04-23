Dünya çocukları bayramı evlerinde kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. yılında korona virüsle (Covid-19) mücadelede sosyal izolasyona dikkat edilmesi ve bir araya gelinememesi nedeniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan video ile kutlandı. Videoda dünya çocukları hep bir ağızdan bayramlarını yine şenlik havasında kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan akşamı vatandaşların evlerinde camlarından, balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlaması çağrısının ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de bayramı evlerinde kutlayan çocukların videosunu yayınladı. Hazırlanan videoda Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan farklı ırklara mensup çocuklar evlerinde İstiklal Marşı’nı söyledi. Çocuklar her yılın aksine bu kez meydanlarda, okullarda değil evlerinde kalarak marşlar, şiirler söyledi. Evlerini süslenerek en güzel kıyafetlerini giyen çocuklar, hem ülkelerinin hem de Türkiye’nin bayrağını coşku ile dalgalandırdı. Atatürk’ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" diyerek seslendiği çocuklar, videoda “evde kal” çağrısında da bulundu.