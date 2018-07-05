Dünya cinsel istismarı nasıl cezalandırıyor?

Ülkemizde ne yazık ki son haftalarda acı dolu çocuk ölümü haberleri aldık. Bu olaylar sonrasında taciz ve tecavüz davalarının idam ile cezalandırılması yeniden gündeme geldi. Dünyada cinsel istismar suçları yaşanılan vakalar sonrasında düzenlemeye giderek ağırlaştırılıyor. Peki; cinsel istismar cezaları hangi ülkede, ne kadar?

ABD'NİN HER EYALETİNDE FARKLI CEZALAR UYGULANIYOR

Dünyada cinsel istismar suçunun en fazla görüldüğü ülke ABD. Ülkenin 31 eyaletinde idam cezası yürürlükte. ABD'de sekiz eyalette, taciz ve tecavüz suçluları kimyasal hadımla cezalandırılıyor. Kalifornia, Florida, Georgia, Louisiana, Montana, Oregon, Teksas ve Wisconsin kimyasal hadım uygulayan eyaletler.

FRANSA'DA İKİ TECAVÜZCÜNÜN BERAATI SONRASI CEZALAR SERTLEŞTİRİLDİ

Fransa’da 30 yaşındaki bir erkeğin 2009 yılında cinsel saldırıda bulunduğu 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etme suçundan beraat ettiğini açıkladı. "Tehdit edildiği veya şiddet gördüğüne dair" bir kanıt olmadığı için ceza mahkemesi kişinin tecavüzle suçlanamayacağı hükmüne vardı.

2017 Eylül ayında Paris’te gerçekleşen 11 yaşında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye giren 28 yaşındaki erkek de beraat etti. Bu beraatlerin ardından hükümet harekete geçerek cezaların sertleşmesi kararını verdi.

Fransa’da mevcut düzenlemeler 15 yaşından daha küçük çocukları kapsayan davalarda tecavüz suçlaması yöneltilebilmesi için cinsel temasın zorla gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekiyor. Temasın şiddet veya zorlama içerdiğinin kanıtlanmaması halinde, faillere tecavüz değil, çocuk tacizi suçundan ceza veriliyor. Çocuk tacizi için yasada öngörülen en yüksek cezalar da beş yıl hapis ve 75 bin euro para cezası.

BELÇİKA'DA CEZALAR AĞIR

16 yaşından küçük çocuğu şiddet veya tehdit olmaksızın taciz eden kişi beş yıldan 10 yıla, şiddet ve tehdit varsa 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. 16 yaşından küçük çocuğa tecavüze ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Çocuk 10 yaşından ufak ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

ALMANYA'DA "HAYIR, HAYIR DEMEKTİR" YASASI

Almanya’da “Hayır hayır demektir” ilkesini temel alan cinsel suçlar yasası, 2016 yılı Temmuz ayı içerisinde Federal Meclis’te kabul edildi.

Almanya’daki mevcut yasaya göre tecavüze uğrayan kadın olay sırasında kendini fiziksel olarak savunduğunu/savunmaya çalıştığını ispat edemezse tecavüz suçu oluşmuyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle artık kadınlar tecavüze uğradıklarını ispat etmek için fiziksel olarak kendilerini savunduklarını ispat etmek zorunda kalmayacak.

14 yaşını tamamlamamış çocuğa cinsel istismar altı aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Çocuk, bedensel veya ruhsal gelişmesi açısından ağır bir tehlikeye maruz kalmışsa iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası veriliyor.

İSPANYA'DA ŞİDDET VE KORKUTMAYA 5-10 YIL

16 yaşından küçüğe cinsel istismar iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Davranış şiddet ve korkutma ile yapılırsa cinsel saldırı suçunu oluşturup beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Eğer tecavüz söz konusu ise sekiz yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Tecavüz şiddet ve korkutma ile gerçekleşirse 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

ÖMÜR BOYU HAPİS!

İngiltere’de 13 yaşından küçük çocuğa yönelik tecavüz ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılıyor. 13 yaşından küçüğe cinsel tacize ise altı aydan 14 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

İSVİÇRE'DE CİNSEL SUÇLARIN CEZASI

16 yaşından küçük bir çocuk ile cinsel davranışta bulunan, bu yaşta bir çocuğu cinsel davranışın içine sokan kişi en fazla beş yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılıyor.