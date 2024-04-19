Dünya çalkalanırken Türk piyasaları toparlanıyor!

Dünya İran-İsrail çatışmalarıyla diken üzerinde yaşıyor. İsrail'in İran'a 'cevap' verdiği endişesi ile sabah erken saatlerde Asya piyasalarında işlem gören ve jeopolitik risklere en hassas yatırım aracı olan Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, ilk tepki olarak %4 artışla 90 dolar seviyesini aşarken, altının ons fiyatı ise 2,415 dolar seviyesine kadar ani bir tepki yükselişi kaydetti.

Asya'nın gösterge endeksi Tokyo borsası %2,6 gerilerken, Tayvan borsasında düşüş %3,5 seviyesi ile ilk sırada yer aldı. JPY satış baskısı ile bir kez daha karşı karşıya kalırken, Bitcoin'in 62-63 bin dolar seviyelerindeki tatsız seyrini bu sabah da korumaya devam ediyor.

En son Türk mali piyasaları ise dünü oldukça sakin bir seyirle tamamladı. USDTRY kuru gün boyu 32,50 seviyesinde salınırken, BIST100 cephesinde ise adeta yaprak kıpırdamadı. Her hafta Perşembe günü açıklanan TCMB haftalık verileri ise, uygulanan politikanın işe yaramaya başladığını teyit etti.

DÖVİZDE ÇÖZÜLME BAŞLADI

Bu bağlamda, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında (DTH) son 2 haftada 5,4 milyar dolar azalış kaydetti. Kıbrıs İktisat Bankası bülteninde gelişme şöyle yorumlandı: “Daha basit bir anlatımla, geçen ay seçim öncesi yaşanan kur atağı ile yurtiçi yerleşiklerin DTH hacmi 10,4 milyar dolar artış göstermesi ardından, beklenilen gerçekleşmeyince -seçim sonrası kur kopacak / kaçacak endişesi- alınan dövizlerin satılmaya başlandığını görüyoruz. TCMB'nin brüt döviz ve altın rezervlerinde toparlanma başlarken, swap ve kamu dövizleri hariç net pozisyonda 12 milyar dolar iyileşerek eksi 62,9 milyar dolar seviyesine geldi. Piyasa faizlerinde 3 aya kadar vadeli mevduat faizinin ikna edici seviyelere (%67,48) yükseldiğini de not edelim.” Uzmanlar, ekonomi yönetiminin izlediği politikaların taviz verilmeden korunması ve sabredilmesi durumunda, Türkiye ekonomisinde var olan normalleşmenin ivme kazanarak devam edeceğini hatta not artırımları ile taçlandırılacağını söyledi.

Buna yabancı yatırımcı da prim verdi. 5 Nisan ile biten haftaya ait menkul kıymet istatistikleri göre, yabancı yatırımcı 363 milyon dolar hisse senedi, 86 milyon dolar ise tahvil aldı. Son 3 haftada hisse senedi ve tahvil piyasasına gelen sıcak para ise 1 milyar 59 milyon dolar oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO