Dünya çalkalanırken sessiz kalmaları… Altılı masada yeni kriz!

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusu, Türkiye’nin karşı çıkması nedeniyle kabul edilemedi. Türkiye, terör örgütü PKK’ya yakın olmaları nedeniyle iki ülkenin NATO üyeliğini onaylamadı.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, dünyayı çalkalayan bu kararın ardından, “abuk subuk ne kadar konu varsa açıklama yapan” altılı masanın sessiz kalmasını eleştirdi.

Barlas’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Türkiye belki de bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyecek tarihi bir tavır alıyor. Bu tavır aslında birçok NATO ülkesinin içten içe desteklediği, hatta gıpta ettiği fakat seslendiremediği bir tavır.

Bu arada Türk muhalefetinden çıt çıkmıyor. 6'lı masa denen şeyin elemanları ne kadar abuk sabuk konu varsa yorum yapıyorlar, fakat hem dünyanın hem de Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu olaylar için bir kelime söyleyemiyorlar.

Sakın bu ilgisizliğin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünmeyin. Eğer bir şey söylerlerse "bağlı oldukları ve talimat aldıkları" yerler meydana çıkar. Bütün dertleri bu.

Ayrıca bu 6'lı masa elemanlarında NATO'ya bağlılık seviyesi çok yüksek olanlar var. Bu o derece ki aralarında bile sorun yaratabilir.