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Gündem Dünya bunu konuşuyor: Ronaldo Erdoğan'dan destek alıyor
Gündem

Dünya bunu konuşuyor: Ronaldo Erdoğan'dan destek alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ilişkin sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. Portekiz'den İtalya'ya kadar çok sayıda ülkede gazeteler, Erdoğan'ın Ronaldo'ya olan desteğini okuyucularıyla paylaştı. Portekiz spor gazetesi ABOLA haberinde "Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:10:00 -
Dünya bunu konuşuyor: Ronaldo Erdoğan'dan destek alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ilişkin "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan bir isimdir Ronaldo" sözleri dünya basınında yankı uyandırdı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Erdoğan'ın "Ronaldo siyasi yaptırıma uğradı" ifadesini manşetten verdi.

"Ronaldo, Türkiye cumhurbaşkanından destek alıyor"

İtalyan spor gazetesi Corriere Della Sport da Erdoğan'ın Ronaldo'nun Filistin davasına sahip çıktığına ilişkin sözlerine dikkati çekti.

Gazete, Başkan Erdoğan'ın futbol geçmişini de hatırlattı.

Portekiz spor gazetesi ABOLA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ronaldo'ya olan desteğine vurgu yaptı, haberinde "Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor" yazdı.

Erdoğan'ın sözleri İspanyol basınında da geniş yer buldu. Marca gazetesi Erdoğan'ın "Ronaldo, Dünya Kupası'nda siyasi yaptırım kurbanı" sözlerini manşete taşıdı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Portekizli yıldızın savunmasını yaptı" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

AMIN AMIN ECMAIN

INŞAALLAH RABBIMIZ RONALDO YA HIDAYET YOLLARINIDA AÇAR. ...

TATAR RAMAZAN

SAYIN CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUM,RONALDO GİBİ KLAS FUTBOLCUYU TC VATANDAŞLIĞINA GETİRİN.MİLLİ TAKIMDA OYNASIN TAKIMA ÇOK ŞEYLER KAZANDIRIR DERİM.
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