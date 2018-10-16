0553 313 94 23

Dünya bu zirveye kilitlendi! Zaman yaklaşıyor

İstanbul'da organize edilmesi için anlaşmaya varıldığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin dört taraflı görüşmelerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 20:55
Dünya bu zirveye kilitlendi! Zaman yaklaşıyor

Rusya Devlet Başkanı'nın Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin dört taraflı görüşmelerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini duyurdu.

"Yakın zamanda gerçekleşecek"

Uşakov, daha önce bu görüşmenin İstanbul'da organize edilmesi için anlaşmaya varıldığını, şimdi son organizasyon noktalarının çözüldüğünü ve görüşmelerin konuları üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bu görüşme yakın zamanda gerçekleşecek. Şu an kesin tarih söyleyemem" dedi.

Uşakov, dört ülke liderinin İstanbul'da Suriye sorununun görüşülmesi için bir araya geleceklerini söyledi ve daha önce Türkiye'nin zirvenin düzenleneceği yer hakkında inisiyatif sunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'den yer hakkında inisiyatif geldi. Bu konu Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet başkanımız ve Almanya Başbakanı ile konuşması sırasında ele alındı, ardından Fransa Devlet Başkanı dahil edildi" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:55
  1. fransa
  2. İstanbul
  3. rusya
  4. Türkiye
  5. almanya
  6. suriye
  7. Yuriy Uşakov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'dan İran’a yeni yaptırım kararı
    1. Amerika'dan İran’a yeni yaptırım kararı
    2. AK Parti'den flaş 'İş Bankası'..
    3. Gerilim tırmanacak! ABD yeni yaptırım..
    4. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet..
    5. İşte en riskli gıdalar
    6. "Avrupa'nın DEAŞ'ı Türkiye..
    7. Varis kadınlarda daha sık görülüyor
    8. Feci kaza! Kamyonla duvar arasına..
    9. Mide sarkması neden olur? Nasıl tedavi..
    10. Diş eti neden şişer?
    11. Hamilelikte burun kanamaları zararlı mı?
    12. Bu püf noktalar çok işinize yarayacak
    13. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    14. Dünya bu zirveye kilitlendi! Zaman..
    15. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    16. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    17. Hanımlar bu test sizler için
    18. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    19. Boyun belirtileri
    20. CNN'den flaş haber: Cemal Kaşıkçı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?