Dünya bu sorundan kurtulacak mı? Çin'den büyük tahıl müjdesi

Cong’un verdiği bilgilere göre, geçen 10 yıl içinde Çin’in tahılda kendi kendine yeterlilik oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı. Kişi başına düşen ortalama tahıl miktarı 483 kiloyu buldu. Bu rakam, uluslararası olarak genel kabul gören ve 400 kilo olarak belirlenen tahıl güvenlik çizgisinin üstünde kaldı.

Öte yandan Çin’de tahıl ekili tarlaların toplam yüzölçümü 116 milyon hektarı aştı. Bu, Çin’de tahıl üretim temelinin giderek sağlamlaştığı anlamına geliyor. Cong Liang, günümüzde Çin’deki tahıl rezervinin bol olduğuna ve tahıl depolamasında modernleşmenin hızla geliştiğine dikkat çekti