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Tarım Dünya bu sorundan kurtulacak mı? Çin'den büyük tahıl müjdesi
Tarım

Dünya bu sorundan kurtulacak mı? Çin'den büyük tahıl müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-05-12 17:58:00 -
Dünya bu sorundan kurtulacak mı? Çin'den büyük tahıl müjdesi

Çin’den, dünyanın tahıl kıtlığı çekmeyeceğini gösteren bir veri geldi. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre; Çin Devlet Tahıl ve Malzeme Rezervi İdaresi, düzenlediği basın toplantısında tahıl güvenliğiyle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Çin Devlet Tahıl ve Malzeme Rezervi İdaresi Başkanı Cong Liang, bugün başkent Beijing’de düzenlenen basın toplantısında Çin’de tahıl güvenliğinin korunması hakkında son durumu paylaştı.

Cong’un verdiği bilgilere göre, geçen 10 yıl içinde Çin’in tahılda kendi kendine yeterlilik oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı. Kişi başına düşen ortalama tahıl miktarı 483 kiloyu buldu. Bu rakam, uluslararası olarak genel kabul gören ve 400 kilo olarak belirlenen tahıl güvenlik çizgisinin üstünde kaldı.

Öte yandan Çin’de tahıl ekili tarlaların toplam yüzölçümü 116 milyon hektarı aştı. Bu, Çin’de tahıl üretim temelinin giderek sağlamlaştığı anlamına geliyor. Cong Liang, günümüzde Çin’deki tahıl rezervinin bol olduğuna ve tahıl depolamasında modernleşmenin hızla geliştiğine dikkat çekti

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