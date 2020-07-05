Dünya bu olayı konuşuyor! 15 TL'ye savaş uçağı sattı

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde devlete ait olan, ıskartaya çıkarılmış 4 savaş uçağını tanesi 153 ruble, yani 15 TL'den satan memur Andrey Silyakov, 9 yıl arandıktan sonra sonunda yakalandı.

Silyakov'un bu eylemi "şaka amaçlı" gerçekleştirdiğini söyleyip kaçtığını ve yıllarca polisten saklanmayı başardığı ifade ediliyor. Andrey Silyakov, bu satışı yaptığı dönemde kamunun petrol rezerv işletmesi Rosrezerv'de yönetici durumdaydı. Savcılık Silyakov'un 4 adet MiG-31 savaş uçağını kayıtlarda metal plaka ve "montaj parçası" göstererek bir yakınının şirketine sattığını ortaya çıkardı.

2009 yılında gerçekleşen olay nedeniyle Silyakov hakkında 2011 yılında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Uçakları önce Silyakov'a yakın bir şirket satın aldı, daha sonra da piyasa fiyatından yine Nijniy Novgorod'daki Sokol Uçak Fabrikası'na sattı. Buna göre devletin uğradığı zarar 1 milyar rublenin (14 milyon dolar) üzerinde. (Airporthaber)