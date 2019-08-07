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Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol

Galler'de kanser hastaları için yapılan özel bir maç tam 169 saat sürdü. Maç 988'e 951 olarak sonuçlandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:25
Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol

Galler'in Cardiff kentinde iki takım, kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadı. Bir hafta süren maçın skoru 988-951 oldu.

BBC'de yer alan habere göre Kicking Off Against Cancer" (Kansere Tekme) adlı yardım örgütüne bağış toplayan oyuncular, Air Dome adlı salonda 169 saat futbol oynayarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bir hafta süren maçın skoru; 988-951 oldu.

Oynanan maçta oyunculara her 12 saatte bir saat, saha kenarındaki çadırlarda dinlenme izni verildi. Oyuncular oynadıkları her bir saat için beşer dakika dinlendi.

Kansere Tekme Derneği'nin yöneticilerinden Lucie Banks gerçekleştirilen kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada; sahaya çıkan 33 oyuncunun tümüyle gurur duyduklarını söyledi. Banks, yorgunluktan bitap düşen oyuncular için "Maçın son saati inanılmazdı. Oyunculara yeniden enerji geldi." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:25
  1. Galler
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