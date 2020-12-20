Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Son yıllarda bölgesel ittifak görüntüsü veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkinin 2020 yılının başından itibaren önemli konularda ayrışmaya başladığı görülüyor. Bunda Suudi Arabistan yönetiminin bölgesel politikalarda daha dengeli ve yapıcı bir rol oynama isteğiyle birlikte, BAE'nin adeta Riyad'ı yönlendirdiği algısına bir son verme isteğinin de rol oynadığı görülüyor. Riyad ile Abu Dabi arasındaki ilişkinin başta Yemen olmak üzere, Katar, İsrail ve Türkiye'yle ilişkiler düzleminde yol ayrımına doğru gittiği görülmekte. Özellikle Yemen'de iki ülkenin stratejisinin 2020 yılıyla birlikte tamamen farklılaştığı ve BAE'nin ülkede ayrılıkçı bir politikayı yürürlüğe koyduğu görülmekte.

Yemen'de ilk adım

Abu Dabi yönetimi özellikle 2020 yılının ilk aylarda Yemen'de izlediği politikada, Riyad'ın hedeflerinden ayrıştığı görülüyor. BAE, Yemen'de stratejik Sokotra Adası başta olmak üzere, Güney Geçiş Konseyi üzerinde ayrılıkçı bir gündemi uygulamaya sokmaya başladığı ve Riyad destekli Yemen hükümetinin gücünü zayıflatmaya dönük adımlar attığı görülmektedir. Abu Dabi'nin bu adımıyla Riyad'ı 5 yıldır devam eden ve Yemen'de insani drama neden olan müdahale politikasında hem yalnız bıraktığı hem de Riyad'ı stratejik çıkmaza sürüklediği görülmekte.

Suudilerden İsrail resti

Riyad, Abu Dabi tarafından Filistin meselesinde, Yemen'den sonra bir başka çıkmaza sürüklenmek ve ABD ile karşı karşıya gelmek zorunda bırakıldı. Özellikle, BAE'nin İsrail'le attığı imza sonrasında Suud yönetimi, Washington'dan gelen yoğun baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Buna karşın Riyad yönetimi, kendi önerisi olan "Arap Planı"na sadık kalacağını ve Filistin meselesinde adil çözüm sağlanana kadar İsrail'le ilişkileri normalleştirmeyeceğini son aylarda sıklıkla tekrarladı. Son olarak Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Filistin meselesi çözülmeden ülkesinin normalleşmeye sıcak bakmadığını aktardığı ABD medyasına yansıdı.

Ambargo sona eriyor

Abu Dabi ile Riyad arasındaki görüş ayrılığının Katar'a yönelik ambargoda da oluştuğu görülmektedir. Haziran 2017'den bugüne devam eden ambargonun sürmesinde Abu Dabi'nin ısrarcı olduğu, buna karşın Riyad'dan son dönemde ambargonun yakın zamanda sona ereceğine ilişkin açıklamalar geldiği dikkat çekiyor. Son olarak Financial Times gazetesinde, ABD'de başkan seçilen Joe Biden yönetimine bir iyi niyet mesajı olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Katar'a yönelik ambargoya yakın zamanda son vereceği iddia edilmişti.

Körfez krizinde sona doğru

Gazeteci Alper Tan tarafından aktarılan habere göre, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kriz sona eriyor. Tan'ın bölgeden edindiği bir fotoğraf karesinde Suudi Arabistan'da bulunan bir binaya Katar bayrağı asıldı. Tan, "Suudi Arabistan'ın Kubar şehrindeki binaya, Katar Emiri ve Katar bayrağı yansıtıldı" dedi.

Katar'ın kırmızı çizgisi

Körfez'de 3 yıl önce Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizinin çözülmesi için görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn daha önce Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı. Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar istihbarat kaynakları, Türk askeri üssünün Doha'nın 'kırmızı çizgisi' olduğunu ve bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirdi.