  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Dünya bu kararı bekliyor: Kremlin, ABD’nin barış planını masaya yatırdı!
Dünya

Dünya bu kararı bekliyor: Kremlin, ABD’nin barış planını masaya yatırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya bu kararı bekliyor: Kremlin, ABD’nin barış planını masaya yatırdı!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizini sonlandıracak ABD menşeli barış planının analiz edildiğini açıkladı. Gözler Putin’in vereceği karara çevrilirken, Moskova ve Washington hattında kritik temasların sürdüğü ve Putin’in Trump’a "Noel" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Küresel siyasetin gözü kulağı Moskova'dan gelecek yanıtta. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki savaşı durdurmaya yönelik ABD tarafından sunulan barış planının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ulaştığını doğruladı. Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan planın detayları analiz edilirken, Peskov sürecin tamamen Putin'in stratejik kararına bağlı olduğunu vurguladı. Öte yandan, Putin'in Donald Trump'a gönderdiği tebrik telgrafı, iki ülke arasındaki "Noel diplomasisi" olarak nitelendirildi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, ABD’li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, "Dmitriyev'in Putin'e teslim ettiği planı analiz ediyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a telgraf göndererek Noel'i kutladığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını bildirdi.

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!
Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

Gündem

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!
Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

Gündem

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi
Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

Dünya

Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

{relation id:1972490 slug:'moskovada-stratejik-zirve-yeni-suriye-rusya-ile-masada'}

{relation id:1972490 slug:'moskovada-stratejik-zirve-yeni-suriye-rusya-ile-masada'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23