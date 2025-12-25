Dünya bu kararı bekliyor: Kremlin, ABD’nin barış planını masaya yatırdı!
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizini sonlandıracak ABD menşeli barış planının analiz edildiğini açıkladı. Gözler Putin’in vereceği karara çevrilirken, Moskova ve Washington hattında kritik temasların sürdüğü ve Putin’in Trump’a "Noel" mesajı gönderdiği öğrenildi.
Küresel siyasetin gözü kulağı Moskova'dan gelecek yanıtta. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki savaşı durdurmaya yönelik ABD tarafından sunulan barış planının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ulaştığını doğruladı. Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan planın detayları analiz edilirken, Peskov sürecin tamamen Putin'in stratejik kararına bağlı olduğunu vurguladı. Öte yandan, Putin'in Donald Trump'a gönderdiği tebrik telgrafı, iki ülke arasındaki "Noel diplomasisi" olarak nitelendirildi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, ABD’li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, "Dmitriyev'in Putin'e teslim ettiği planı analiz ediyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a telgraf göndererek Noel'i kutladığı bilgisini paylaştı.
Sözcü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını bildirdi.
{relation id:1972490 slug:'moskovada-stratejik-zirve-yeni-suriye-rusya-ile-masada'}
{relation id:1972490 slug:'moskovada-stratejik-zirve-yeni-suriye-rusya-ile-masada'}