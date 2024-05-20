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Dünya Dünya bu kadar alçağını hiç görmedi! 'Tutuklama' çağrısına Netenyahu'dan ilk açıklama
Dünya

Dünya bu kadar alçağını hiç görmedi! 'Tutuklama' çağrısına Netenyahu'dan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:01:00 -
Dünya bu kadar alçağını hiç görmedi! 'Tutuklama' çağrısına Netenyahu'dan ilk açıklama

Bebek katili Netenyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkındaki "tutuklanma" çağrısına ilişkin açıklamada bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı bebek katili Netanyahu hakkında 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı alınmasını istedi.

Netenyahu, hakkındaki karara ilişkin açıklamada bulundu.

Bebek katili alçak, Hamas'ı hedef aldığı cevabında, "Hamas'ın canavarlarını dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail ordusunun askerleriyle karşılaştırmaya nasıl cüret edersiniz?" dedi.

"Öldüren ve yakan Hamas'ı hangi cesaretle bizimle karşılaştırırsınız?" sözleriyle hem mücahidlerin ordusunu hedef almayı sürdürüp hem mahkemeyi tehdit eden bebek katili, şöyle devam etti:

İsrail ile Hamas'ın arasında yapılan bu karşılaştırmayı tiksintiyle reddediyorum; bu, gerçekliğin tamamen çarpıtılmasıdır.
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