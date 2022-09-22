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Dünya Dünya böyle bir bebek görmedi! Dev bebek görenleri şaşırtıyor
Dünya

Dünya böyle bir bebek görmedi! Dev bebek görenleri şaşırtıyor

Arabistan'da dünyaya gelen dünyanın en iri bebeği, tam 2 yaşında bir bebeğin görünümüne sahip.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 21:36:00 -

Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği iddia edilen bir bebek, sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin daha önceden olduğu iddiası da ortaya atılsa da bebek hakkındaki bilgiler hayli ilginç olarak değerlendirildi.

Kameralar akın etti

Dünyanın en iri bebeğinin doğacağını duyan ulusal ve uluslararası çaptaki gazeteciler, adeta hastaneye akın etti. Gazeteciler, bebeği görüntüleyebilmek için birbiriyle yarışa girdi.

2 yaşındaki çocuk gibi

Bebeğin kilosu ve boyunun neredeyse 2 yaşındaki bir çocuğa eşit olduğu bilgisi ise herkesi hayretler içinde bıraktı.

Tıpta yeri var

Bebekle ilgili durum, tıp literatüründe şu ifadelerle kendisine yer buluyor: "Fetal makrozomi (iri bebek), genetik faktörlerin yanı sıra annenin obezitesi veya diyabeti gibi koşullardan kaynaklanabilir. Nadiren, bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durumu olabilir. Bazı durumlarda, ortalama doğum ağırlığından daha büyük olan nedenler açıklanmamıştır. Bu durumlarda bebek sezeryan doğum İle dünyaya getirtilip nedenleri araştırılır."

İşte o bebek:

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