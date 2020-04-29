Dünya böyle alçaklık görmedi! Afrin'deki saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttular
Terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani, dün öğle saatlerinde Afrin'de düzenlenen bombalı saldırı sonrası alçak bir açıklama yaptı. 53 kişinin yaşamını yitirdiği 170 kişininde yaralandığı saldırıya ilişkin konuşan Kobani, meydana gelen olayı aymaz bir şekilde kınayarak Türkiye'yi suçladı.
Terör örgütü PKK/YPG Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle saldırı gerçekleşti.
Saldırı sonrası konuşan YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, olayın sorumlusu olduklarını kabul etmeyen bir çıkış yaptı.
Terörist elebaşı Kobani, "Afrin'de gerçekleşen kınanması gereken bir terörist eylem, masum insanların hayatını kaybetmesine neden oldu” dedi.
Kendi düzenledikleri saldırıyı kınayan Kobani, açıklamasının devamında Türkiye'yi hedef aldı.
Kobani, “Bu suç, Barış ve Zeytin kentindeki Türk işgali ile paralı askerlerinin izlediği yıkım politikasının ürünüdür” diyerek skandal ifadeler kullandı.