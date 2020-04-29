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Dünya

Dünya böyle alçaklık görmedi! Afrin'deki saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttular

Terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani, dün öğle saatlerinde Afrin'de düzenlenen bombalı saldırı sonrası alçak bir açıklama yaptı. 53 kişinin yaşamını yitirdiği 170 kişininde yaralandığı saldırıya ilişkin konuşan Kobani, meydana gelen olayı aymaz bir şekilde kınayarak Türkiye'yi suçladı.

2020-04-29 15:45:00 -
Dünya böyle alçaklık görmedi! Afrin'deki saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttular

Terör örgütü PKK/YPG Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle saldırı gerçekleşti.

Saldırı sonrası konuşan YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, olayın sorumlusu olduklarını kabul etmeyen bir çıkış yaptı.

Terörist elebaşı Kobani, "Afrin'de gerçekleşen kınanması gereken bir terörist eylem, masum insanların hayatını kaybetmesine neden oldu” dedi.

Kendi düzenledikleri saldırıyı kınayan Kobani, açıklamasının devamında Türkiye'yi hedef aldı.

Kobani, “Bu suç, Barış ve Zeytin kentindeki Türk işgali ile paralı askerlerinin izlediği yıkım politikasının ürünüdür” diyerek skandal ifadeler kullandı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Yalancı Şerefsiz Hain Alçak Aynaya Bakta Kendinizi Kına. Bunu Yapanlar Sizsiniz.
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selahattin

chp ninbunlara sahip ikması bunları savunması gerek
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