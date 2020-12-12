  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde
Dünya

Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde

Suudi Arabistan'da çekilen görüntüler dünyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Görüntülerde başının ağrıdığını söyleyen bir baba yanında ud çalan oğlunun kafasında udu parçalıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:36:00 -

Sosyal medyada büyük beğeni alan görüntüler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kayda geçti.Aktarılanlara göre, olayın geçtiği yer bir züccaciye dükkanı. Ud çalan bir genç o anları kameraya kaydediyor. Ancak, gencin babası önce yorgunum kafamı şişirme diyerek uyarıyor. Ancak genç adam ud çalmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da bu görüntüler ortaya çıkıyor. Udu kötü çaldığı için de öfkelenen baba, müzik aletini oğlunun kafasında parçalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz
Ekonomi

Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz

Türkiye'yi ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak,..
Dilipak, Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu: Menderes ve Kennedy'e benziyor
Siyaset

Dilipak, Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu: Menderes ve Kennedy'e benziyor

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Ali Babacan ve DEVA Partisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar
Otomotiv

TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG için açıklamalarda bulunurken eleştirile..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay