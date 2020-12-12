Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde

Sosyal medyada büyük beğeni alan görüntüler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kayda geçti.Aktarılanlara göre, olayın geçtiği yer bir züccaciye dükkanı. Ud çalan bir genç o anları kameraya kaydediyor. Ancak, gencin babası önce yorgunum kafamı şişirme diyerek uyarıyor. Ancak genç adam ud çalmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da bu görüntüler ortaya çıkıyor. Udu kötü çaldığı için de öfkelenen baba, müzik aletini oğlunun kafasında parçalıyor.