Dünya basını Türkiye’nin hamlesini konuşuyor! TCG'nin daha büyüğü büyük ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya’da görüştü. Erdoğan, “İspanya’nın Filistin’i tanıma yönünde aldığı karar, çok mühimdir. İspanya’nın bu tutumunun henüz Filistin’i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir” dedi. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan ateşkes kararının uygulanmasını takip edeceklerini belirten Erdoğan, aynı zamanda Gazze’de yaşananların gündeme gelmesinde Sanchez’in büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Sanchez ise İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin tanınması olduğunu belirterek, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu" dedi.

Daha fazla İspanyol yatırımcının Türkiye’ye gelmesini istediklerini dile getiren Erdoğan iki ülkenin Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’dan daha büyük bir gemi üretimine başladıklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca iki ülkenin İHA ve insansız denizaltı üretiminde işbirliği yapabileceğini aktardı.

"Uçak gemisiyle ayrıldı"

Dünya basınında da ses getiren Erdoğan-Sanchez görüşmesi hakkında ABD merkezli HuffPost, iki ülkenin ekonomik, siyasi ve ticaret anlaşmalarını önümüzdeki yıllarda daha da artacağını yazdı. Gazete ayrıca İspanyol medyasından El Economista'ya dayandırdığı haberinde İspanya'daki Cádiz tersanesinde amfibi gemi üretimi yapılacağı ve teknoloji transferinin gerçekleşeceğini yazdı. Huffpost söz konusu haberine ise "Türkiye, koltuğunun altındaki uçak gemisiyle İspanya'dan ayrıldı" başlığını attı.

The Objective'de yer alan haberde ise "Erdoğan, Sánchez'in Filistin'e verdiği destekten övgüyle bahsetti: "Kalbinde özel bir yeri var" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde iki ülkenin liderlerinin açıklamalarına yer verilirken ikili anlaşmalardan da bahsedildi.

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Euronews'in haberinde ise İspanya'nın Rusya ve Ukrayna savaşı için Patriot füzelerini Kiev'e göndermeyeceği hatırlatıldı. Euronews ayrıca aynı haberde iki ülkenin gemi üretimi konusunda ortak çalışacağını hatırlattı ve Erdoğan'ın İspanya'nın Gazze tutumu nedeniyle Pedro Sanchez'i alkışladığını belirtti.

MSB yeni uçak gemisini duyurmuştu

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Millî Uçak Gemisi'ne ilişkin, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmıştır." açıklamasında bulunmuştu.