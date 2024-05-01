Dünya basını Türkiye'deki 1 Mayıs taşkınlığını böyle aktardı!

Yasak kararına rağmen Taksim'e yürümek için direnen solcu marjinaller, emniyet mensuplarına saldırdı.

Polisin müdahalesine de karşılık veren provokatörler utanç görüntülerinin yaşnmasına sebep oldu.

1 Mayıs provokatörlerine dünya basınından destek!

Dünya basını ise Türkiye'yi 1 Mayıs'ta yaşanan olaylar üzerinden hedefe koydu.

ABD merkezli Associated Press (AP): "İstanbul'da polis, hükümetin İşçi Bayramı'nı sembolik meydanda kutlamaya yönelik yasağına rağmen barikatları aşarak Taksim’e ulaşmaya çalışan binlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa merkezli Agence France-Presse (AFP): "Polis, Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs gösterilerinin yasaklanmasının ardından İstanbul'un farklı semtlerindeki barikatları aşmaya çalışan düzinelerce protestocuyu gözaltına aldı. Protestocuların toplanmasını engellemek amacıyla İstanbul'un dört bir yanına on binlerce polis konuşlandırıldı ve en küçük ara sokaklar bile metal bariyerlerle kapatıldı."

İngiltere merkezli Reuters: "İşçiler ve sendika üyeleri, artan enflasyonu ve ekonomik sıkıntıyı protesto etmek amacıyla çarşamba sabahı Saraçhane’de bir araya gelerek Taksim Meydanı'na yürüdü"