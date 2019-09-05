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Dünya basını Cumburbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor

Erdoğan'ın nükleer silah ile ilgili sözleri dünyanın en çok takip edilen medya kuruluşları tarafından son dakika ile geçildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:14
Dünya basını Cumburbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda nükleer başlıklı silah ile ilgili sözleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Reuters haber ajansının "Erdoğan Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmamasının kabul edilemez olduğunu söylüyor" başlığıyla geçtiği haber, dünya çapı medya kuruluşlarından da son dakika uyarısıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var." sözlerine yer veren basın kuruluşları, birçok gelişmiş ülkenin nükleer silahı olmadığını iddia etti. 

Oysaki ABD bilinen ilk nükleer denemesini 1945'te yaparken, Rusya 1949'da, İngiltere 1952'de, Fransa 1960'da ve Çin 1964'te gerçekleştirdi. 

Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore de nükleer program takip eden ülkeler arasında yer alıyor. Hindistan bilinen ilk nükleer denemesini 1974'te, Pakistan 1998'de ve Kuzey Kore ise 2006'da gerçekleştirdi.

Nükleer silah konusunda son yıllarda gündemde bulunan İran ise, balistik füze denemeleriyle biliniyor.

Medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var.  Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor." sözlerine de yer verdi. "Nükleer belirsizlik" kategorisinde yer alan İsrail, nükleer silah barındırıp barındırmadığı ve silahlarının kapasitesi hakkında kamuya açıklamada bulunmayı reddediyor. Uzmanlar ise İsrail'in çok büyük sayılarda nükleer silah barındırdığını kabul ediyor. 

Reuters hazırladığı haberde Türkiye'nin 1980 ve 1996'da imzaladığı ve nükleer silah üretimini yasaklayan anlaşmaları hatırlattı. 

ABD basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer silah ile ilgili sözlerinin S-400 ve F-35 krizi sonrası gelmesini "manidar" bulurken, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

KAYNAK: HABER 7

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:14
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