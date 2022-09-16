Dünya basınının konuştuğu fotoğraf! Kurtulmuş: Türkiye'nin itibarını gösteriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın Şanghay İşbirliği Teşkilatının üyesi olan ülkelerin devlet başkanları ile çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını, uluslararasındaki saygınlığını göstermesi bakımından fevkalade önemlidir." dedi.

Kurtulmuş, Adıyaman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda düzenlenen "basın buluşması" programındaki konuşmasında, Türkiye'nin artık küresel bir aktör, Recep Tayyip Erdoğan'ın da küresel bir lider olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin itibarını göstermesi bakımından önemlidir"

Türkiye'nin son zamanlarda özellikle dünyanın neredeyse bütün sorunlarına karşı çözüm üreten bir ülke haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, "Öncelikle dün Semerkant'ta ortaya çıkan ve tarihi olarak Semerkant fotoğrafı olarak tarihe geçen, sayın Cumhurbaşkanımızın Şanghay İşbirliği Teşkilatının üyesi olan ülkelerin devlet başkanları ile çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını, uluslararasındaki saygınlığını göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Türkiye son zamanlarda özellikle dünyanın neredeyse bütün sorunlarına karşı çözüm üreten, dengede duran ve ortaya çıkan sorunların insanlığı olumsuz etkilenmeye mani olmaya çalışan noktasıdır. Bu politika da hemen hemen dünyanın her tarafında, Avrupa, Amerika ve Asya'da birçok yerde büyük bir takdir toplamaktadır." diye konuştu.

"Türk siyasi tarihine bir çarkıfelek masası..."

6'lı masa hakkında konuşan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar altılı masanın ortaya koyduğu bol miktarda siyasi magazin, bol miktarda siyasi dedikodu ve bir miktarda kendi aralarındaki çekişmelerle Türkiye'nin gündemini işgal ediyorlar. Bu özelliğiyle 6+1'lik masanın şimdiden Türk siyasi tarihine bir çarkıfelek masası olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Nasıl olacak? Kimi aday koyacaklar? Kimi hangi programla çıkacaklar? Bunları göreceğiz. Biz bir ortak fikir etrafında, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz." dedi.

İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf: