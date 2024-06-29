Dünya Bankası'nın kararı sonrası imzalanan anlaşmanın ardından Kuraklığa karşı Türkiye'ye 600 milyon dolarlık...

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin iklim değişikliği sebebiyle sıklığı ve şiddeti giderek artan taşkınlara ve kuraklığa karşı dirençliliğini güçlendirme ve insanlarını koruma çabalarını desteklemek için 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.

Projenin taşkın kontrolü bileşeninden taşkın eğiliminin yüksek olduğu yedi nehir havzasında yaşayan 150 binden fazla kişi doğrudan yararlanırken, 10 bin çiftçiye su stresini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı verileri de içeren yaşamsal kuraklık izleme verileri sunulacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak, “Türkiye iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavramaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin insanlarını ve ekonomisini korumak ve 2053 yılına kadar karbon nötr haline gelme hedefine ulaşmak için iklimle ilişkili risklere karşı dirençliliği sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarını desteklemekten memnuniyet duymaktadır.” dedi.

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