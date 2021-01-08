Dünya Bankası’ndan umut veren rapor

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi. Raporda küresel salgın nedeniyle global ekonominin 2020’de yüzde 4,3 küçülmesinin, 2021’de yüzde 4 ve 2022’de yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Birçok ekonominin 2020’de küçüleceğine işaret edildi. Ayrıca Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş’in 2020’de büyüme gösterecek ülkeler olduğuna dikkat çekildi.

Gelişmiş ekonomilerde 2020'de daralma beklentisi

Dünya Bankası’nın çalışmasında gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin 2020’de ortalama yüzde 5,4 daralmasının, 2021’de yüzde 3,3 ve 2022’de yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği açıklandı. Çalışmada gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2020’de yüzde 3,6 daralacağı, 2021’de yüzde 3,5 ve 2022’de yüzde 3,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2020’de yüzde 7,4 daralacağı, 2021’de yüzde 3,6 ve 2022’de yüzde 4’lük büyüyeceği öngörüsü paylaşıldı.