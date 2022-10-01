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Dünya Dünya Bankasından Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek
Dünya

Dünya Bankasından Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek

Dünya Bankası, acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 07:05:00 -
Dünya Bankasından Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının İngiltere (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileri ile desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşın neden olduğu acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya toplam 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağı bildirildi.

Söz konusu kaynağın, "Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları (PEACE) Projesi" kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankasının bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladığı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, finansman desteğinin Ukrayna'nın temel hükümet hizmetlerini sağlamaya devam etmesine izin verdiği ve savaşın neden olduğu insani ve ekonomik kayıpların etkilerini hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.

 

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