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Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: Resesyon beklemiyoruz

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, Türkiye'de resesyon beklemediklerini ve büyümenin 2019 yılından itibaren yavaş yavaş gerçekleşeceğini açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:17
Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: Resesyon beklemiyoruz

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, önümüzdeki dönemde Türkiye’de resesyon beklentilerinin olmadığını belirterek büyümenin 2019 yılından itibaren kademeli şekilde artmasını beklediklerini söyledi.

Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunu hazırlayan ve aynı zamanda bankanın İlerleme Beklenti Grubu yöneticisi olan Ohnsorge, Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Resesyona neden olmadığını gördük"

Son dönemde yabancı basında sıklıkla gündeme getirilen resesyon beklentilerini değerlendiren Ohnsorge, Türkiye ilişkin analizlerinin önümüzdeki dönemde resesyona işaret etmediğini söyledi.

Ohnsorge, Dünya Bankası’nın elinde, para birimlerindeki değer kaybı ve ekonomik büyüme ilişkisine dair son 30-40 yıllık dönemi içeren çok geniş kapsamlı bir veri seti olduğunun altını çizerek, “Para birimlerinde sert değer kayıpları yaşandığında neler olduğunu inceledik. Bir önceki yıla oranla para birimlerinde yüzde 30 ve üzerinde değer kaybının yaşandığı ülkeleri yıllara göre topladığımızda, ilginç bir şekilde bu durumun kesin bir şekilde resesyona neden olmadığını gördük. (Türkiye’ye ilişkin) Beklentimiz bunu dayanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"Büyüme yüzde 1,6 seviyesinde"

Türkiye’de kademli bir iyileşme beklentilerine işaret eden Ohnsorge, “Türkiye’nin, geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde para birimleri sert değer kaybı yaşamış ülkelerden fazla bir farkının olmadığını düşünüyoruz. 2019 yılında yüzde 1,6 ile yavaş bir iyileşme görüyoruz. Para biriminin sert değer kaybı yaşadığı ülkelerde bu şekilde oldu.” ifadelerini kullandı.

Ohnsorge, “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye’nin 2019 büyümesinin yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü, büyümenin 2020 yılında yüzde 3,0’a, 2021 yılında ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Dünya Bankası raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2019 için yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekilmişti.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4,5’ten yüzde 4,2’ye, 2019 için yüzde 4,7’den yüzde 4,2’ye, 2020 için yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e çekildiği raporda, 2021 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme beklendiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:17
  1. Dünya Bankası
  2. resesyon

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