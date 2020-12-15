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Aktüel Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya "pandemi kredisi"
Aktüel

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya "pandemi kredisi"

Bankanın onayladığı 1,5 milyar dolarlık kredi, ülkenin koronavirüsle mücadelesinde ve ekonomik yönden güçlendirilmesinde kullanılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:58:44 -
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya "pandemi kredisi"

ABUJA (AA) - Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmekte olan Nijerya'nın desteklenmesi için 1,5 milyar dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kredinin, yoksulluğu azaltma ve ekonomiyi güçlendirme yönündeki çalışmalarda kullanılacağını kaydetti

Kredinin insan sermayesine yatırım ve istihdama katkı vereceğini hatırlatan Chaudhuri böylelikle ekonomik dönüşümün de gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Dünya Bankası, 2018 yılında da Nijerya'nın elektrik iletim ağını ve altyapısını iyileştirmesi için 486 milyon dolarlık kredi sağlamıştı.

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