Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya "pandemi kredisi"

ABUJA (AA) - Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmekte olan Nijerya'nın desteklenmesi için 1,5 milyar dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kredinin, yoksulluğu azaltma ve ekonomiyi güçlendirme yönündeki çalışmalarda kullanılacağını kaydetti

Kredinin insan sermayesine yatırım ve istihdama katkı vereceğini hatırlatan Chaudhuri böylelikle ekonomik dönüşümün de gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Dünya Bankası, 2018 yılında da Nijerya'nın elektrik iletim ağını ve altyapısını iyileştirmesi için 486 milyon dolarlık kredi sağlamıştı.

