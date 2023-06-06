Dünya Bankası'ndan muhalefetin canını acıtacak Türkiye açıklaması!

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun haziran sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025’te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, Ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türk ekonomisinin 2023’te yüzde 2,7, 2024’te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Politikalar yatırımı teşvik edebilir!

Raporda, Türkiye’nin Şubat ayı başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak, bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 GSYH’sinin yüzde 4’ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği aktarıldı. Bankanın raporunda, yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Makroekonomik politikaların gelişiminin yüksek enflasyon zemininde belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, döviz kurundaki değer kaybının yanı sıra yüksek cari açık ve düşük net Döviz rezervlerinin de önemli zorluklar oluşturduğu ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda, tüm bu ters rüzgarlara rağmen Türkiye’nin, Avrupa ve Orta Asya bölgesi büyümesine önemli katkı sağlamaya devam ettiği ve ekonomisinin 2023’ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığı vurgulandı.

Küresel ekonomik büyümenin keskin şekilde yavaşladığına dikkat çekilen raporda, artan küresel faiz oranları nedeniyle yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde finansal stres riskinin arttığı belirtildi.

Raporda, 2022’de yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,1’e gerileyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bu oranın 2025’te ise yüzde 3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Dünya Bankası, Ocak ayındaki tahminlerinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,7 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.